معهد واشنطن: الحوثيون يتعمدون زراعة الألغام بمعدل مخيف جداً

المصدر: واشنطن - وكالات

اتهم تقرير دولي، أعدته الخبيرة في الشؤون اليمنية إليانا ديلوزيي، جماعة الحوثي في اليمن، بتعمد زراعة الألغام بمعدل مرتفع جداً.

وأكدت الخبيرة في تقرير نشره «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط»، أن اليمن ابتلي بالألغام الأرضية منذ عقود. ونقل التقرير عن هيئة إزالة الألغام في اليمن، أن «أنصار الحوثيين زرعوا الألغام خلال حروب صعدة عام 2010، وأن تنظيم القاعدة استخدم الألغام في جنوبي البلاد في عام 2011». وسجّلت الخبيرة أن الألغام الأرضية زرعت كذلك «في شمالي صنعاء، خلال احتجاجات 2011»، مشيرة إلى أن مسحاً للألغام الأرضية جرى عام 2000، كشفعن وجود «1078 موقعاً للألغام في 19 محافظة من محافظات اليمن العشرين».

ونبهت إلى أن خطورة هذه الأعداد الهائلة من الألغام، ناجمة عن أن زرع هذا السلاح الفتاك «يتم يدوياً في معظم الأحيان، ومن دون اعتماد نمط أو سجل يمكن تحديده».