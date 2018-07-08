الحوثيون يختطفون العشرات من أبناء جبن ودمت في الضالع

المصدر: عدن - وكالات

واصلت ميليشيا الحوثي الإيرانية، أمس، ولليوم الثالث على التوالي، اختطاف عشرات المواطنين من أبناء مديريتي جبن ودمت شمال شرقي محافظة الضالع، جنوبي البلاد. وقالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي تنفذ حملة اعتقالات ومداهمة منازل المواطنين والمارة بالطرقات لليوم الثالث على التوالي، بمديريتي جبن ودمت.

وبحسب المصادر، فإن اختطافات الميليشيا الحوثية للمواطنين، تأتي بدعاوى التخابر مع قوات الشرعية ودول التحالف العربي. وأكدت المصادر أن الميليشيا الحوثية تنفذ حملة اعتقالات ومداهمة المنازل، وبالنقاط بالخط لاعتقال العشرات من المواطنين واقتيادهم إلى أماكن مجهولة.

ووفق المصادر، فإن الميليشيا اختطفت ما يقارب 70 مواطناً، منهم تم اعتقالهم بالنقاط أثناء سفرهم إلى الضالع وعدن، والبقية تم اعتقالهم أثناء تنفيذ حملة ومداهمة منازل المواطنين من قبل ميليشيا الحوثي في مديريتي جبن ودمت. المصادر أوضحت أن بعض المواطنين المختطفين، جرى نقلهم إلى سجون الميليشيا الحوثية في محافظة ذمار.