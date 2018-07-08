التحالف: الميليشيا أفرجت عن السفينة «G Muse»

المصدر: الرياض - وكالات

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس، أن الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، أفرجت عن السفينة G Muse، وذلك بعد احتجازها تعسفياً لمدة ٦٢ يوماً بميناء الحديدة.

وأشار التحالف إلى أن هناك ٤ سفن بميناء الحديدة لتفريغ حمولاتها، بجانب ٤ سفن أخرى تنتظر دخول الميناء، لافتاً إلى أن هناك سفينة بميناء الصليف، وأخرى بمنطقة الانتظار للدخول. وكانت الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، تحتجز السفينة G Muse بميناء الحديدة، وتعطل مغادرتها.

وذكر التحالف، يوم الجمعة، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية، تحتجزها لأسباب غير معروفة، ومن دون تفاصيل عن السفينة وظروف الاحتجاز.