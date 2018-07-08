الإمارات تعمل على دعم الاحتياجات طويلة الأجل لليمن

المصدر: نيويورك - وكالات

كشف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن أن المملكة العربية السعودية تصدرت الدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن للعام 2018، فيما عملت دولة الإمارات على دعم الاحتياجات طويلة الأجل لليمن، وذلك من خلال تمويل مختلف القطاعات مثل دعم البرامج العامة وتوليد الطاقة والصحة والتعليم والبناء.

وأوضح التقرير أن السعودية تصدرت الدول المانحة داخل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بمبلغ 530.4 مليون دولار من المبلغ الإجمالي 1.54 مليار دولار، كما تصدرت الدول المانحة خارج خطة الاستجابة الإنسانية لليمن بمبلغ 196 مليون دولار من المبلغ الإجمالي 466.4 مليون دولار.

وأشار إلى أن إجمالي التمويل داخل وخارج خطة الاستجابة الإنسانية بلغ 2.010.3 مليون دولار، لافتاً إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية بلغت أعلى نسبة في الأمن الغذائي والزراعة، الصحة وغيرها.

وتأتي هذه الخطة كأكبر نداء تطلقه الوكالات الإنسانية لليمن، حيث تتمثل الأهداف الاستراتيجية للخطة في إنقاذ الأرواح؛ وحماية المدنيين؛ وتعزيز التكافؤ في الحصول على المساعدات.

كما عملت دولة الإمارات على دعم الاحتياجات طويلة الأجل لليمن، وذلك من خلال تمويل مختلف القطاعات مثل دعم البرامج العامة وتوليد الطاقة والصحة والتعليم والبناء.

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امتدت المساعدات الإماراتية لتصل إلى نحو 12 محافظة يمنية وقامت بإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية كالمطارات في عدن والريان وسقطرى فضلاً عن الموانئ البحرية في عدن والمكلا وسقطرى والمخا ومبنى الإذاعة والمحكمة وكاسر الأمواج في المكلا واستكمال حديقة الشعب في البريقة بمحافظة عدن.