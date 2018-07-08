قتيلان باستهداف آبار مياه في ليبيا

المصدر: طرابلس - وكالات

قتل ليبيان وخطف اثنان آخران، أمس، إثر تعرض منشأة آبار مياه لهجوم إرهابي في جنوب شرق ليبيا، هو الثاني من نوعه بينما تمكن الجيش الليبي من تحرير 3 ليبيين بعد مواجهات مسلحة داخل الحدود التشادية.

وجاء في بيان صادر عن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي في ليبيا ان حقل آبار مياه موقع تازربو تعرض لهجوم إرهابي أسفر عن سقوط قتيلين واختطاف شخصين آخرين.

وأوضح البيان ان «الجماعات الإرهابية التي شنت الهجوم عاثت نهباً وقتلاً وفساداً وترويعاً للعائلات والأطفال وكذلك المستخدمين، الذين أخذوا على عاتقهم تأمين الإمداد المائي إلى المدن».

وأضاف البيان ان «الهجوم الإرهابي اسفر عن مقتل مهندس ورجل أمن من كتيبة حماية النهر، كما تم اختطاف اثنين من ذات الكتيبة، ونهب وسرقة جميع السيارات والتموين بالموقع».

هذا ويأتي الهجوم عقب يوم واحد من هجوم شنته جماعة مسلحة مجهولة، استهدف موقع آبار الحساونة للمياه، حيث قاموا باختطاف أربعة مهندسين آسيويين، ثلاثة منهم من الفلبين وكوري جنوبي واحد.

تحرير ليبيين

على صعيد آخر، أكد الناطق باسم كتيبة «سبل السلام» التابعة للجيش الليبي أحمد سلطان، تحرير ثلاثة ليبيين من مدينة الكفرة جنوب شرق ليبيا كان قد تم اختطافهم قبل يومين من جانب عصابات تشادية.

وقال سلطان، إن«دوريات تابعة للكتيبة خرجت لتعقب الخاطفين وبعد رصدهم داخل الحدود التشادية في جبل كلجنا، اندلعت مواجهات مسلحة عنيفة ونتج عنها تحرير المخطوفين الثلاثة، ومصادرة سيارة مسلحة تابعة للعصابات التشادية».