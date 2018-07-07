الدول الأربع تطعن في قرارات "إيكاو" حول ادعاءات قطر

المصدر: وام

قدم سفراء الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب طلبات استئناف مشتركة لمحكمة العدل الدولية للطعن القضائي في القرار الذي أصدره مجلس الطيران المدني الدولي /ICAO/ الاسبوع الماضي حول المسائل التي قدمتها دولة قطر للمجلس نفسه.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير المملكة غير المقيم لدى مملكة هولندا قوله " إن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ترى أن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي / الإيكاو / لا يتمتع بالاختصاص القضائي للنظر في مضمون الخلاف وأن المجلس نفسه قد أخطأ في رفض الملاحظات التي أثيرت ضد طلب قطر ".

وأكد معالي السفير أن قرارات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي لم تتطرق إلى جوهر مطالبات دولة قطر ضد الدول الأربع.. حيث إنها تتناول فقط مسألة ما إذا كان مجلس منظمة الطيران المدني الدولي لديه اختصاص للنظر في مثل هذه الادعاءات حيث إن النزاع مع قطر يتعلق بمسائل لا علاقة لها كليا بالطيران المدني أو سلامة الطيران بل يتعلق في حقيقة الأمر بالالتزامات الأساسية التي تعهدت بها الحكومة القطرية بإرادتها لا سيما التزاماتها بوقف دعم الكيانات والأفراد الإرهابيين والتوقف عن التدخل في شؤون جيرانها وعدم استخدام شبكات الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة القطرية لنشر خطاب الكراهية ".

وتابع " وبناء على ذلك.. فإن الدول الأربع غير موافقة على قرارات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي وهي علاوة على ذلك قرارات غير منتظمة إجرائيا وقد طلبت من محكمة العدل الدولية وضعها جانباً حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها ".

وأضاف معاليه أن تقديم الاستئناف بصورة مشتركة يعكس التعاون الوثيق بين الدول الأربع ويدل أيضا على وحدة موقفهم وتصميمهم على ضمان تطبيق قواعد القانون الدولي بشكل صحيح بما في ذلك استمرار ممارسة الدول الأربع لحقهم السيادي في ضوء سياسات قطر تجاه عدم احترام الالتزامات الأساسية التي تعهدت بها الحكومة القطرية.