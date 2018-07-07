قرقاش: سياسة الاستجداء والاعتماد على المرتزقة لا تليق بقطر وأهلها

المصدر: البيان الالكتروني

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن السياسة القطرية الإنتهازية الخارجية وسياسة الاستجداء والمظلومية والاعتماد على المرتزقة لا تليق بقطر وأهلها، فالشعوب أذكى من هذا التلاعب.

وأضاف معاليه في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر" مرحلة السفر حول العالم وإستجداء الدول لم تجُد، ومرحلة توقيع العقود مع الغرب فشلت، ومرحلة الشكوى في المنظمات في طريقها للفشل، والمواطن القطري يدرك أن حكومته بتصرفاتها تعمّق حفرتها وتوسّعَها".

وتابع "التوجه المرتبك أخطأ الهدف وأفاد مكاتب المحاماة وشركات العلاقات العامة في الغرب، وساعد في خفض البطالة عند المرتزقة، وإستمر في تمويل التطرّف، ويبقى أن سياسة الحكومة القطرية لم تعالج رغبة المواطن في فك الأزمة.

وأوضح"السياسة القطرية الإنتهازية الخارجية تكررت في الداخل، فكيف تستوي شعارات "نحن الآن أفضل" و "أبشروا بالخير والعزّ"، مع إستجداء ومظلومية وإعتماد على المرتزقة لا يليق بقطر وأهلها، الشعوب أذكى من هذا التلاعب."

وكشف "المنطق الذي يموّل الحوثي ويتوسط بين إسرائيل وحماس ويتقرب من حزب الله هو نفسه الذي يدير أزمة المرتبك، المواطن القطري يريد إنهاء أزمة صنعتها حكومته وهي لا تعرف غير توجه قادها لأزمتها".