ميليشيا إيران نهبت 6 مليارات دولار في 2017

المصدر: عدن، صنعاء - وكالات

كشفت وزارة الخارجية اليمنية في الحكومة الشرعية أن ميليشيا الحوثي نهبت ما يعادل نحو 6 مليارات دولار خلال العام الماضي،وذكر بيان الخارجية أن هذا المبلغ هو إجمالي عائدات المؤسسات الإيرادية المختلفة بالبلاد، إذ تشمل موارد الضرائب والجمارك، فضلاً عن عائدات المؤسسات الخدمية وأرباح الشركات.

ومنذ 20 شهراً، توقف الحوثيون عن صرف رواتب الموظفين الحكوميين الخاضعين لهم في مناطق سيطرتهم، رداً على قيام الحكومة الشرعية بنقل مقر البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن لحماية الاقتصاد الوطني.وفي وقت سابق، شن الانقلابيون حملة تفتيش واسعة على المتاجر وشركات الصرافة ومحطات بيع الوقود في صنعاء لمنع تداول طبعة جديدة للريال اليمني من فئتي 500 وألف ريال طبعتها الحكومة الشرعية مؤخراً بعد نقل البنك المركزي إلى عدن.

وشنت ميليشيا الحوثي حملة تفتيش واسعة على المتاجر وشركات الصرافة ومحطات بيع الوقود في صنعاء لمنع تداول الطبعة الجديدة للريال اليمني في صنعاء اليمن وأكدت مصادر تجارية أن الميليشيا صادرت، خلال الحملة التي بدأتها قبل أيام، مبالغ مالية من فئتي الـ500 والألف ريال الجديدة من أصحاب المحال والمراكز التجارية وشركات الصرافة ومحطات بيع الوقود، وأجبرتهم على التعهد خطياً بعدم تداول الطبعات الجديدة للريال وإشهار قرار منع التعامل عند أبواب المحلات.

وقال شهود عيان إن ميليشيا الحوثي الانقلابية أقدمت على اقتحام مقر شركة «العطيري» للصرافة والمملوكة لـ «علي العطيري» في صنعاء. وأكدت المصادر أن ميليشيا الحوثي الانقلابية نهبت مبلغاً يقدر بنحو 5 ملايين ريال من خزينة محل الصرافة.