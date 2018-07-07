مركز التحيتا في قبضة «العمالقة»

المصدر: الحديدة - البيان، وكالات

بمشاركة وإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.. تمكنت قوات ألوية العمالقة العاملة ضمن المقاومة اليمنية المشتركة من السيطرة الكاملة على مركز مديرية التحيتا في محافظة الحديدة وأجزاء واسعة من المديرية في عملية عسكرية نوعية أسفرت عن مصرع العشرات في صفوف ميليشيا الحوثي الموالية لإيران وأجبرت عناصرها على التقهقر فيما تتقدم قوات المقاومة نحو إدارة المديرية ومركز شرطة التحيتا إضافة إلى تمشيطها أوكار وجيوب الميليشيا في مركز المديرية.

وأكد قائد قوات العمالقة «أبو زرعة المحرمي» في تصريح لـ«البيان»، أن قواته تمكنت من اقتحام مركز مديرية التحيتا وقامت بتمشيط المزارع القريبة من مركز المديرية.وأضاف إن ذلك جاء بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر الميليشيا، تكبدت خلالها قوات العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

تمشيط وتأمين

بدوره أكد الناطق باسم ألوية العمالقة أصيل السقلدي لـ«البيان» أن قوات العمالقة تمكنت من الانتشار في مركز مدينة التحيتا وتجري عملية تمشيط وتأمين الأحياء السكنية والمزارع القريبة.وأضاف إن الميليشيا تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد خلال المعارك، ومن هرب باتجاه زبيد تم استهدافه من قبل طائرات التحالف العربي. وعن أهمية السيطرة على مركز مديرية التحيتا قال السقلدي، إن السيطرة على مركز المديرية يعني تأمين خلفية القوات المشتركة من خلال منع التسللات الحوثية باتجاه الخط الواصل بين الخوخة والحديدة، حيث كانت ميليشيا الحوثي تنفذ تسللات إلى الطريق الرئيسي وتقوم بزرع الألغام والمتفجرات. وقال إن السيطرة على مركز التحيتا يأتي ضمن إطار الاستعداد لاقتحام مدينة الحديدة، بحيث تتركز الجهود على تحرير المدينة بعد وقف التسللات التي كانت تمثل عائقاً أمام قواتهم.

قطع إمدادات

ووفق مصادر عسكرية تحدثت لـ«البيان» فإن تقدم القوات المشتركة ووصولها إلى مطار الحديدة عبر الطريق الساحلي ترك للميليشيا الطريق الزراعي الذي تقع عليه مراكز المديريات الأربع وهي الجراحي وبيت الفقيه وزبيد والمنصورية

وقالت المصادر إن بقاء هذا الطريق والمناطق المحيطة به بيد الميليشيا جعلها تستخدمها في تنفيذ هجمات مباغتة على مواقع القوات المشتركة وخطوط إمداداتها من الخوخة إلى مدينة الحديدة.وذكرت هذه المصادر أن تحرير مديرية التحيتا التي تمتد من الفازة على ساحل البحر الاحمر حتى عمق الوادي بالقرب من مديرية زبيد سيفقد الميليشيا القدرة على التحرك وتنفيذ هجمات مباغتة أو الاختباء وسط المزارع كما سيمكن القوات المشتركة من تأمين خطوط إمداداتها بالكامل قبل أن تتجه نحو مديرية زبيد لتحريرها والسيطرة على اهم طرق إمداد الميليشيات في زبيد وبيت الفقيه والجراحي.

تقدم إلى المنصورية

وأوضح قادة عسكريون أن وحدات من القوات المشتركة ستواصل تقدمها نحو مديرية المنصورية قبل الوصول إلى المدخل الشمالي لمدينة الحديدة وهو المدخل الذي يربط المدينة بصنعاء وتمر عبر كل واردات البضائع والمواد الغذائية الواصلة إلى الميناء وهو الطريق الذي تمر من خلاله إمدادات الميليشيا إلى مدينة الحديدة والقادمة من ذمار وصنعاء أو المحويت أو ريمة.

خسائر

ولقي 37 عنصرا من ميليشيا الحوثي الموالية لإيران مصرعهم في غارات لمقاتلات التحالف العربي ومواجهات مع قوات ألوية العمالقة العاملة ضمن المقاومة اليمنية المشتركة .. وذلك خلال عملية السيطرة على مركز مديرية التحيتا. وتمكنت القوات من أسر العشرات من مسلحي الميليشيا خلال عمليات تمشيط واسعة لجيوب وأوكار الميليشيا الحوثية وسط فرار العديد من عناصرها تاركين خلفهم عتادهم وأسلحتهم وقتلاهم.

واستهدفت غارات مقاتلات التحالف العربي مواقع وتجمعات للميليشيا وتعزيزاتها العسكرية في محيط مديرية زبيد تكبد على إثرها الحوثيون خسائر فادحة في العتاد والأرواح وسط انهيارات في صفوفهم وفرار عناصرهم من جبهات القتال على وقع نيران قوات المقاومة اليمنية المشتركة.بالتزامن جددت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية أمس مستهدفة مخازن أسلحة لميليشيا الحوثي الإيرانية في محافظة الحديدة غرب البلاد.

إلى ذلك أحبط الجيش الوطني اليمني محاولة تقدم للميليشيا المدعومة من إيران، إلى ‏مواقعه في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، فيما قال مصدر ميداني يمني، إن محاولة التقدم جاءت عقب هجوم شنته الميليشيا، مستهدفة به ‏مواقع الجيش جنوب حيس. وأضاف أن قوات تابعة للواء 7 عمالقة، تصدت للهجوم، وشنت هجومًا معاكسًا من جهتين، ‏وأجبرت المهاجمين على الاحتماء بجبل المجاعشة باتجاه مناطق سقم.

واعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، أمس صاروخاً باليستياً أطلقته مليشيا الحوثي ا على مدينة جازان.

ونقلت قناة «الإخبارية» السعودية، عن الدفاع الجوي السعودي أن القوات تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره بشكل كامل.