التحالف يصدر مزيداً من التراخيص للسفن بدخول الموانئ اليمنية

المصدر: الرياض - وكالات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، إصدار 8 تصاريح لسفن متوجهة إلى الموانئ اليمنية خلال يومين، وهو ما ينسف محاولات ميليشيا الحوثي الإيرانية لعرقلة النشاط الملاحي. وأشار التحالف إلى وجود 4 سفن بميناء الحديدة لأجل تفريغ حمولتها، و5 سفن تنتظر الدخول، أما في ميناء الصليف فتقوم شاحنة بتفريغ حمولتها من القمح.

احتجاز

وأوضح أن الميليشيا الإرهابية تحتجز السفينة G Muse بميناء الحديدة، وتعطل مغادرتها لـ61 يوماً، لأسباب غير معروفة. وفي مقابلة سابقة بثتها قناة «سكاي نيوز عربية»، حمّل الناطق باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، الميليشيا، مسؤولية تعطيل دخول السفن إلى ميناء الحديدة، موضحاً أن التحالف يمنح التصاريح للسفن المتوجهة إلى الموانئ اليمنية، سواء الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية أو الانقلابيين.