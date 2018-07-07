إسرائيل تقصف موقعاً سورياً في مرتفعات الجولان

المصدر: دمشق - وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، قصف موقع عسكري سوري بعد سقوط قذيفة هاون في المنطقة العازلة بين البلدين، نتيجة المعارك الدائرة بين النظام والمعارضة.

وأوضح الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن القذيفة سقطت داخل المنطقة العازلة شرق السياج الفاصل في مرتفعات الجولان. وأشار إلى أن القذيفة أطلقت إثر اشتباكات بين قوات النظام والمعارضة.

وقال إن الجيش الإسرائيلي لا يتدخل في الحرب بسوريا، لكنه في ذات الوقت سيواصل الوقوف على تطبيق اتفاقات فك القوات من العالم 1974 بما في ذلك الحفاظ على المنطقة العازلة.

ويحظر اتفاق العام 1974 الذي تراقب تنفيذه الأمم المتحدة عمليات الحشد العسكري أو يحد منها على جانبي الحدود في الجولان.

وتشهد هضبة الجولان المحتلة سقوط قذائف على هامش القتال الدائر بين القوات الحكومية السورية ومسلحي المعارضة في محافظة القنيطرة قرب القسم المحتل من الجولان.

وعزز الجيش الإسرائيلي قواته في الجولان المحتل مع احتدام المعارك بجنوب سوريا في الأسابيع الأخيرة، حيث سارع إلى نشر مدرعات وبطاريات مدفعية. وأبدت إسرائيل في أكثر من مناسبة قلقها من انتشار قوات إيرانية أو ميليشيا تابعة لحزب الله قرب الحدود السورية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة كما نشبت مناوشات بين الطرفين أكثر من مرة.

وكانت إسرائيل قد سيطرت على 1200 كيلومتر من مرتفعات الجولان، إبان حرب 1967 مع سوريا، وضمتها العام 1981.