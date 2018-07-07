المصدر: رام الله- وكالات

استشهد ستة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب نحو 700 آخرين.

ووفق تقرير حماية المدنيين الذي يغطي الفترة بين 19 يونيو إلى 2 يوليو الجاري، الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، «أوتشا»، فإن قوات الاحتلال قتلت فلسطينييْن أحدهما طفل، أصيب برصاصة في رأسه، وأصابت 615 آخرين، بمن فيهم 23 طفلاً، بجروح خلال التظاهرات التي اندلعت يوميْ 22 و29 يونيو الماضي بالقرب من السياج الفاصل في قطاع غزة.

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، استشهد فلسطينيان متأثرين بالجروح التي أصيبا بها خلال التظاهرات التي شهدتها الأسابيع الأخيرة. كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص باتجاه طفلين آخرين وقتلتهما في حادثتين منفصلتين في غزة، بدعوى اختراق السياج العنصري يوميْ 28 يونيو و2 يوليو شرق مدينة رفح.