سلوفاكيا تنفي نقل سفارتها إلى القدس

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

نفت الجمهورية السلوفاكية ما تناقلته تقارير إعلامية إسرائيلية عن نيتها نقل سفارتها إلى القدس.

وقالت في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية السلوفاكية، أمس، رداً على تقارير إعلامية إسرائيلية ادعت أن رئيس مجلس النواب السلوفاكي أندريه دانكو، الذي كان في زيارة رسمية لإسرائيل، عبر عن رغبة بلاده في نقل سفارتها إلى القدس.

وأشارت إلى أن صفحة سفارة الجمهورية السلوفاكية في الأراضي المحتلة نشرت بياناً نفت فيه ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية، مشيرة إلى أن رئيس البرلمان السلوفاكي لم يتحدث في هذا الموضوع خلال زيارته لإسرائيل. وأكدت الوزارة موقفها السابق والمنسجم مع الموقف الأوروبي المشترك.