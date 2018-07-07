تنديد فلسطيني بمنع إسرائيل دخول ناشط سويدي

المصدر: رام الله، غزة - د ب أ

نددت حركتا فتح وحماس الفلسطينيتان، أمس، بمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلية دخول الناشط السويدي بنجامين لادرا إلى الأراضي الفلسطينية.

واعتبرت فتح في بيان أن منع لادرا «يندرج تحت إطار عجز وخوف إسرائيل من الرأي العام ومحاولة فاشلة لإخفاء الحقيقة التي تؤكد أنها تجسّد أبشع معاني العنصرية».

وحيّت «فتح» الناشط السويدي الذي قطع آلاف الكيلومترات سيراً على الأقدام لمدة 11 شهراً عابراً لحدود الدول والقارات ليبعث برسالة الحرية والعدالة للعالم. وفي السياق حيّت «حماس» في بيان لادرا على «جهوده ومواقفه الشجاعة تجاه فلسطين وشعبها المظلوم»، معتبرة أن مبادرته «تلفت أنظار العالم لما تتعرض له فلسطين وشعبها من انتهاكات».