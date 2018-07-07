تقارير تؤكد استخدام الكلور في دوما

المصدر: لاهاي - رويترز

أظهر تقرير أن تحليلاً مبدئياً أجرته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلص إلى استخدام غاز الكلور في هجوم في مدينة دوما السورية أبريل الماضي أودى بحياة عشرات المدنيين ودفع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى شن ضربات جوية.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أرسلت بعثة لتقصي الحقائق إلى دوما في منتصف أبريل بعد نحو أسبوع من الهجوم الذي وقع في السابع من الشهر ذاته في الجيب القريب من دمشق.

وقال التقرير عُثر على مواد كيميائية عضوية مختلفة تحتوي على الكلور في عينات أخذت من موقعين. وذكر التقرير أنه لم يتم العثور على أدلة على استخدام غازات أعصاب.ووثقت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخداماً ممنهجاً لذخائر محظورة في الحرب السورية منها غاز السارين وغاز الخردل.