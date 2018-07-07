السعودية تعترض صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون على جازان

المصدر: وام

اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيا الحوثية التابعة لإيران باتجاه أراضي المملكة .. بحسب العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المالكي قوله إنه عند الساعة السابعة و17 دقيقة رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ بالستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من محافظة عمران اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة " جازان " وأطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان فيما تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره دون أية إصابات.

وأكد أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرارين الأمميين رقم /2216/ ورقم /2231/ بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية والأمن الإقليمي والدولي .. مشيرا إلى أن اطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانونين الدولي والإنساني.