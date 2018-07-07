شهيد و156 جريحاً فلسطينياً خلال مواجهات مع الاحتلال

المصدر: وام

استشهد شاب فلسطيني مساء اليوم وأصيب 156 آخرون جراء إطلاق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاههم خلال مشاركتهم في مسيرة العودة شرق مدينة غزة .

وأعلن الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد محمد جمال أبو حليمة 22 عاما برصاصة في الصدر وإصابة 156 آخرين بجراح مختلفة واختناق بالغاز من بينهم طواقم طبية كانت تقوم بإسعاف المصابين.

من جهة أخرى أفادت مصادر فلسطينية بأن جيش الاحتلال أطلق قذائف مدفعية على مجموعة من الشبان استطاعوا اقتحام موقع ملكة العسكري شرق مدينة غزة ما أدى إلى إصابات مختلفة في صفوفهم.