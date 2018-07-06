مصرع 37 حوثياً بغارات للتحالف في الحديدة

المصدر: وام

لقي 37 عنصرا من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران مصرعهم في غارات لمقاتلات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة ومواجهات مع قوات ألوية العمالقة العاملة ضمن المقاومة اليمنية المشتركة .. وذلك خلال عملية السيطرة على مركز مديرية التحيتا.

وتمكنت القوات من أسر العشرات من مسلحي الميليشيات خلال عمليات تمشيط واسعة لجيوب وأوكار الميليشيا الحوثية وسط فرار العديد من عناصرها تاركين خلفهم عتادهم وأسلحتهم وقتلاهم.

واستهدفت غارات مقاتلات التحالف العربي مواقع وتجمعات للميليشيا وتعزيزاتها العسكرية في محيط مديرية زبيد تكبد على إثرها الحوثيون خسائر فادحة في العتاد والأرواح وسط انهيارات في صفوفهم وفرار عناصرهم من جبهات القتال على وقع نيران قوات المقاومة اليمنية المشتركة.

وتمكنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة من تمشيط مساحات واسعة في مديرية التحيتا وتطهيرها من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي في محاولات منها لوقف تقدم القوات.