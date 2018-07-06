الحكومة اليمنية تدعو إلى تبني قرار يجرم انتهاكات الحوثيين بحق الأطفال

رحبت الحكومة اليمنية ببيان البرلمان العربي الصادر في ختام جلسته الخامسة الذي أدان فيه استمرار مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في تجنيد الأطفال والقتال في صفوفها.
كما رحبت ابتهاج الكمال وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة بقرار البرلمان العربي مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الامن ورؤساء البرلمانات والاتحادات الإقليمية والدولية في العالم بإحالة جرائم ميليشيا الحوثي إلى المحكمة الجنائية الدولية وملاحقة قياداتها وداعميهم من النظام الإيراني وتقديمهم للمحاكمة جراء ما اقترفوه بحق أطفال اليمن من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .
ودعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات المهتمة بحقوق الأطفال وحمايتهم إلى تبني قرار يجرم كل تصرفات وانتهاكات المليشيات الانقلابية بحق الأطفال وتصنيفها كأكبر مليشيا منتهكة لحقوق الطفل والعمل بكل الطرق على أن تنال هذه المليشيا الجزاء العادل لما اقترفته من جرائم بشعه بحق أطفال اليمن.
وأوضحت المسوؤلة اليمنية أن المليشيا الحوثية أجبرت أكثر من مليوني طفل للانخراط في سوق العمل إضافة الى تجنيدها ما يزيد على 23 ألف طفل منهم 2500 طفل من بداية العام الحالي بصورة مخالفة للاتفاقيات الدولية وقوانين حماية حقوق الطفل .
وأشارت الوزيرة الكمال - في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية - إلى أن المليشيا حرمت أكثر من 4 ملايين و500 ألف طفل من التعليم منهم مليون 600 ألف طفل حرموا من الالتحاق بالمدارس خلال العامين الماضيين بعد إقدامها على قصف وتدمير أكثر من 23 ألف مدرسة تدميرا جزئيا وكليا واستخدام أكثر من ألف و500 مدرسة كسجون وثكنات عسكرية .