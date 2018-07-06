مقتل 17 باشتباك إرهابيين وعشائر صومالية

المصدر: مقديشو- وكالات

قال سكان محليون في الصومال إن 17 شخصاً على الأقل قتلوا في اشتباك بين عناصر حركة الشباب الإرهابية وميليشيات العشائر في إقليم جلمدج شبه المستقل بوسط البلاد.

وقالت إذاعة مقديشو الحكومية على موقعها على الإنترنت إن قتالاً اندلع في منطقة هاراديري، أمس، بسبب مزاعم عن محاولة تجنيد الحركة شباناً صغاراً. وتسيطر الحركة منذ سنوات على هذه المنطقة، التي يوجد بها ميناء، لكنها اشتبكت مراراً مع ميليشيات عشائرية محلية هناك. وأفادت الإذاعة الصومالية بأن الحركة طلبت من المراهقين الانضمام إليها. وأوضح أحد وجهاء المنطقة، ويدعى فرح أحمد، «هاجمنا حركة الشباب... ثم أتت بعدد كبير من المسلحين من مناطق مختلفة. استمر القتال بيننا حتى نفدت ذخيرتنا».