السودان يتهم أطرافاً بعرقلة خروج بعثة «يوناميد»

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

اتهمت الحكومة السودانية أطرافاً بوضع عراقيل أمام خروج بعثة «يوناميد»، ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للالتزام بخروج البعثة في العام 2020، وفق ما هو محدد، وأكدت التزامها بكل ما يليها بشأن تسهيل مهام خروج البعثة، وقالت إن الاحتياج الحقيقي في دارفور حالياً يتمثل في التنمية وإعادة الإعمار.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها، تلقت «البيان» نسخة منه، إن أطرافاً تعمل على عرقلة خروج «يوناميد» في الموعد المحدد، وذلك بإثارة البلبلة ومحاولة التأثير على ما تحقق من استقرار بذرائع مكشوفة وحجج واهية للالتفاف على بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي وتوصيات تقرير المراجعة الاستراتيجية.

وأكد البيان أن الحكومة السودانية ظلت بموجب التزاماتها المحلية والإقليمية والدولية تقدم العون والتسهيلات اللازمة لتنفيذ تفويض بعثة يوناميد منذ دخولها وحتى الآن عبر آليات وطنية وآليات مشتركة على مستوى المركز وولايات دارفور مع «يوناميد»، ما انعكس إيجاباً على الوضع في دارفور.