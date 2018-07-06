تطهير 63 قرية في كركوك من خلايا «داعش»

المصدر: بغداد - عراق أحمد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية في العراق أمس عن مقتل 15 «إرهابيا» وتطهير 63 قرية في كركوك من خلايا تنظيم داعش واعتقال 15 مشتبهاً، فيما نفى الجيش العراقي انسحابه من قضاء سنجار، غربي نينوى. وقالت القيادة في بيان إن«العملية الامنية أسفرت عن قتل 15 إرهابيا وتطهير 63 قرية، وتدمير 7 عجلات مفخخة وإلقاء القبض على 15 مشتبهاً بهم وتدمير مضافة للعدو 27 ومعالجة 24 عبوة ناسفة، تدمير 19 نفقاً ».

اليوم الثاني

من جهته أكد قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي، أمس استمرار عملية تعقب ومطاردة خلايا داعش الإرهابي، في مناطق جبال حمرين لليوم الثاني على التوالي. وقال العزاوي في تصريح صحفي، أن «القوات الأمنية دخلت إلى عمق المناطق المخطط دخولها، حيث وصلت إلى مناطق حمرين القريبة من قرية تبه حيث تم اعتقال قياديين بارزين بداعش من قبل استخبارات ومكافحة الإرهاب في ديالى

نفي

إلى ذلك، نفى الجيش العراقي انسحابه من قضاء سنجار، غربي نينوى.

وقال ضابط كبير بالجيش إن «قوة من الجيش جرى تبادل مواقعها مع قوة أخرى في سنجار، وهو ما أثار الحديث عن انسحاب للجيش من المدينة».

وأضاف الضابط انه «لا نية للجيش بالانسحاب، حيث لم يتلقَّ أوامر وفق ذلك، ولا توجد أي اتفاقات لإدارة مشتركة مع البيشمركة الكردية وفق ما يروج البعض».