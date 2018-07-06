تفاؤل برلماني مصري بفعالية برنامج الحكومة

المصدر: القاهرة - البيان

عرض رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، برنامج حكومته الجديدة أمام البرلمان منتصف الأسبوع، وهو البرنامج الذي تضمن خططاً طموحة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، ووصفه محللون بكونه «يلامس الواقع بصراحة تامة، ويتضمن رؤى تنفيذية واضحة»، وسط تفاؤل برلماني مصري بذلك البرنامج، وترقب للخطوات التنفيذية في المرحلة المقبلة.

البرنامج الذي جاء متسقاً مع رؤية «مصر 2030» للتنمية المستدامة، ودافعاً في اتجاه تحقيق مستهدفاتها، يتضمن رؤية خاصة تستهدف تحقيق النمو المتوازن وبناء اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع ومنضبط قائم على المعرفة.

ويضع البرنامج بناء الإنسان المصري هدفاً استراتيجياً من خلال تطوير شامل للعملية التعليمية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية وبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل، وترسيخ الهوية المصرية، مع الحفاظ على منظومة القيم بالمجتمع المصري، بحسب ما ورد في ديباجة البرنامج.

محور البرنامج الرئيس، كما أكد وزير شؤون مجلس النواب المصري المستشار عمر مروان، ينطلق من تنمية الإنسان المصري، واصفاً البرنامج بكونه «برنامجاً واقعياً»، ويستند إلى الواقع بأهداف ورؤى محددة يتم تحقيقها، وليس مجرد طموحات نظرية.

ملامسة الواقع

وهو ما أكده النائب البرلماني صلاح حسب الله، الذي شدد على أن البرنامج الذي أعلن عنه رئيس الحكومة أخيراً هو برنامج يلامس الواقع بوضوح، ويتضمن رؤية تنفيذية واضحة لتحقيقه على أرض الواقع.

ويتضمن البرنامج وضع حلول وسياسات لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، ولعل أبرزها الزيادة المتسارعة في معدلات النمو السكاني، التي تشكل عبئاً على موارد الدولة، وتقلل من فرص شعور المواطنين بثمار التنمية، كما يضمن زيادة كفاءة وفعالية الجهاز الإداري لتمكين الحكومة من سرعة الإنجاز بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وأشاد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري النائب البرلماني عمرو غلاب، بالبرنامج، وقال إن برنامج تضمن كل الأمور التي تهم المواطن المصري بشرائحه كافة، وبخاصة المحور الاقتصادي.

النائب البرلماني محمد السلاب «عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر» أشاد بالبرنامج، وبخاصة المحور الاقتصادي، إذ تسعى الحكومة لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية المهمة قبل العام 2022، وخاصة فيما يتعلق بخطتها لمكافحة البطالة، والعمل على خفض نسبة العاطلين إلى 8 في المئة وتوفير نحو 3.6 ملايين فرصة عمل مباشرة خلال هذه المدة، ورفع معدل النمو الاقتصادي إلى 8 في المئة .

أمن قومي

عقدت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، برئاسة اللواء سعد الجمال، اجتماعاً أمس، لمناقشة برنامج الحكومة، فيما يتعلق بنطاق اختصاصات اللجنة.

أشادت اللجنة خلال الاجتماع بما ورد في البرنامج فيما يتعلق بالشأن العربي، بخاصة أنه لأول مرة يتضمن بيان الحكومة الإشارة إلى الأمن القومي العربي، إضافة إلى تأكيده أهمية تعزيز ودعم الروابط بين مصر ودول الجوار اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.