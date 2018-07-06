بحث التعاون بين «الهلال» ووزارة الثقافة اليمنية في تأهيل المسارح والمكتبات

المصدر: عدن - وام

بحث مدير بعثة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في عدن المهندس سعيد آل علي أمس مع وزير الثقافة اليمني الدكتور مروان دماج، آلية التعاون المشترك بين الهيئة ووزارة الثقافة اليمنية من أجل تأهيل المرافق الثقافية والمسارح والمكتبات خاصة في العاصمة المؤقتة، فيما أبدى الوزير اليمني استعداده للتعاون لإقامة مزيد من الفعاليات التي تسهم بدورها في تطبيع حياة المواطنين اليمنيين.

والتقى المهندس سعيد آل علي مدير بعثة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في عدن أمس الدكتور مروان دماج وزير الثقافة بالجمهورية اليمنية.

تم خلال اللقاء، الذي جرى بمقر البعثة في عدن، مناقشة آلية التعاون المشترك بين هيئة الهلال الأحمر ووزارة الثقافة اليمنية من أجل تأهيل المرافق الثقافية والمسارح والمكتبات خاصة في العاصمة المؤقتة عدن.

وعبر وزير الثقافة اليمني عن سعادته بزيارته الأولى لمقر بعثة الهلال والتي تعرف خلالها على الأنشطة والفعاليات التي تنظمها في مختلف المحافظات اليمنية المحررة، وأبدى استعداده للتعاون مع الهلال لإقامة مزيد من الفعاليات الثقافية التي تسهم بدورها في تطبيع حياة المواطنين اليمنيين في أعقاب الظروف الصعبة التي مروا بها.

وكرم مدير بعثة الهلال الأحمر الإماراتي في عدن وزير الثقافة اليمني بمنحه «درع الأخوة و الوفاء»، موجهاً الشكر لمعاليه على زيارته مقر البعثة في عدن.