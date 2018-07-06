الإمارات تعيد تأهيل مركز بلفقيه الثقافي في المكلا

المصدر: المكلا - وام

تفقد وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مدينة الشيخ خليفة السكنية بمنطقة فوة بمدينة المكلا، حيث أشاد المسؤولون اليمنيون في المحافظة بسرعة إنجاز مشروع المياه والصرف الصحي الذي اعتمدت الهيئة تمويله إلى جانب تقديم دراسة لتأهيل الطريق الرابط بين مدخل منطقة فوة ومدينة خليفة، بالتزامن مع توقيع الهيئة اتفاقية تمويل تنفيذ مشروع صيانة وتأهيل مركز بلفقيه الثقافي بالمديرية، فيما أثنى اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية على الدعم السخي الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر لمحافظة حضرموت في مختلف المجالات الخدمية والإنسانية، مؤكداً أن ذلك ليس غريباً على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة.

خلال تفقد الوفد المدينة | وام

وزار وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برئاسة ممثلها في حضرموت يرافقه اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية مدينة الشيخ خليفة السكنية بمنطقة فوة بمدينة المكلا.

تفقد الوفد خلال الزيارة المدينة وهي خاصة بمتضرري الأمطار والسيول التي شهدتها المكلا عام 2008.

وأكد المسؤولون اليمنيون في المحافظة سرعة إنجاز مشروع المياه والصرف الصحي الذي اعتمدت الهيئة تمويله إلى جانب تقديم دراسة لتأهيل الطريق الرابط بين مدخل منطقة فوة ومدينة خليفة.

وشدد محافظ حضرموت على تجهيز المدينة ليتمكن المتضررون من السكن فيها في أقرب وقت ممكن وعبر عن شكره للهلال الأحمر الإماراتي لتمويله إنجاز مشروع ربط المياه والصرف الصحي في إطار الدعم المتواصل من دولة الإمارات العربية المتحدة لليمن في كل المجالات.

توقيع اتفاقية

في الأثناء وقعت الهيئة أول من أمس اتفاقية تمويل تنفيذ مشروع صيانة وتأهيل مركز بلفقيه الثقافي بمديرية المكلا.

وقع الاتفاقية محمد عبيد الشامسي ممثل "الهلال الأحمر الإماراتي" في حضرموت بحضور نائبه سلطان النعيمي مع أحد المكاتب المتخصصة في هذا الصدد وتتضمن إعادة تأهيل الواجهة الأمامية للمركز.

وأثنى اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية - خلال حضوره مراسم التوقيع - على الدعم السخي الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر لمحافظة حضرموت في مختلف المجالات الخدمية والإنسانية، مؤكداً أن ذلك ليس غريباً على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة.

ونوه بجهود «الهلال الأحمر» ودعمه المتواصل حاملاً على عاتقه إعادة تأهيل البنية التحتية عبر مجموعة من المشاريع المتنوعة ومنها مشروع إعادة تأهيل مركز بلفقيه الثقافي الذي يعد معلماً ومركزاً ثقافياً لمدينة المكلا.

من جانبه أكد ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت أن مشاريع الهلال الأحمر ستتواصل لدعم احتياجات المحافظة ولن يألو جهداً في سبيل دعم مشاريع البنية التحتية إلى جانب تدخلاته في المجالات الإنسانية.