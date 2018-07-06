هزّة أرضية في لبنان بقوة 4.3 درجات ولا أضرار

المصدر: بيروت - رويترز

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في لبنان، أن هزة أرضية سجلت، مساء أول من أمس، وشعر بها العديد من سكان المحافظات، لاسيّما بيروت.

وقال رشيد جمعة مسؤول الشبكة الزلزالية في مركز البحوث العلمية للوكالة الوطنية للإعلام في بيروت، إن هزة أرضية مصدرها منطقة بحيرة طبريا حصلت عند العاشرة مساء وهي بقوة 4.3 درجات وشعر بها سكان العديد من المناطق اللبنانية لاسيّما بيروت والجنوب والبقاع وجبل لبنان. وأضاف جمعة، أن هناك هزات ارتدادية ما زالت مستمرة. وتعالت أصوات الأذان في المساجد في بيروت والجنوب والبقاع فور شعور السكان بالهزة. ولم تسفر الهزة عن أضرار بشرية أو مادية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مدير مركز علوم الأرض وهندسة الزلازل في جامعة النجاح الوطنية بنابلس قوله، إنّ مناطق جنوب لبنان والجولان السوري وشمال الأردن وشمال فلسطين ومناطق جنين ونابلس قد شعرت بالهزة بشكل واضح. وذكر أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض، مضيفاً أن تلك المنطقة تشهد حالياً نشاطاً زلزالياً كما حصل قبل ثلاث سنوات.