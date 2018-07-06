انفجار

انفجرت سيارتان مفخّختان في توقيت متزامن في جرابلس شرق حلب، أمس، على مدخل المربع الأمني للمعارضة. وقال مصدر في قيادة شرطة جرابلس التابعة للمعارضة: «انفجرت سيارتان وضعت بداخلهما عبوات ناسفة فجّرت عن بعد عند دوار بازار الغنم على مدخل المربع الأمني التابع للمعارضة، واقتصرت الأضرار على المادية فقط».

تمديد

مدّدت إسرائيل اعتقال النائبة الفلسطينية خالدة جرار، أربعة أشهر إضافية دون محاكمة، وقال جيش الاحتلال إنّه تمّ تمديد اعتقال جرار لمدة أربعة أشهر، بعد أن قضت مدة ستة أشهر حبساً إدارياً، انتهت في الأول من يوليو. واعتقلت جرار «55 عاماً» في 2 يوليو 2017 اعتقالاً إدارياً. وزعم الاحتلال في وقت سابق، أنّه تمّ تمديد اعتقالها لأنها تشكّل تهديداً كبيراً.