ميليشيا الحوثي تختطف النشطاء والشباب

المصدر: تعز - وكالات

شنّت ميليشيا الحوثي الإيرانية، حملة خطف جديدة استهدفت عدداً من النشطاء والشباب المعارضين لمشروعها الانقلابي في اليمن، وفق ما ذكرت مصادر يمنية محلية، أمس.

ووفق المصادر، فقد خطفت ميليشيا الحوثي أكثر من 15 ناشطاً ومعارضاً لها وأودعتهم في سجونها، حيث تركزت حملة الخطف في زبيد وبيت الفقية ومركز محافظة الحديدة. ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إقدام المتمردين الحوثيين، على التضييق على نزلاء الفنادق في الحديدة، إذ شرعوا في اعتقال المسافرين، الذين يمرون عبر نقاط التفتيش بالمدينة. وذكرت مصادر في مدينة الحديدة، أن ميليشيا الحوثي الإيرانية أجبرت ملاك الفنادق في عدد من شوارع المدينة على رفض استقبال النزلاء بذريعة عدم وجود تصاريح صادرة عنها.

في غضون ذلك، نفذت الميليشيا، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المسافرين عبر نقاط التفتيش التابعة لها في منافذ محافظة تعز الحدودية مع مدينة الحديدة. وذكرت مصادر محلية ومسافرون، أن الحوثيين نصبوا العديد من نقاط التفتيش على الخط الرابط بين محافظة تعز وعدن، واعتقلوا العديد من المسافرين، بحجة ذهابهم إلى عدن للالتحاق بقوات المقاومة في الساحل الغربي.