محاكمة وزير إسرائيلي سابق بتهمة التخابر مع إيران

المصدر: القدس المحتلة - أ.ف.ب

بدأت محاكمة الوزير الإسرائيلي السابق غونين سيغيف، بتهمة التخابر لصالح إيران في جلسات مغلقة في القدس المحتلة.

ومثل سيغيف بثياب مدنية وليس ببدلة السجناء في محكمة منطقة القدس لتلاوة البيان الاتهامي له في جلسة مغلقة استمرت بضع دقائق. وحددت الجلسة المقبلة في سبتمبر المقبل. ووجهت إلى سيغيف وزير الطاقة والبنى التحتية بين 1995 و1996، تهمة التجسّس ونقل معلومات بنية الإضرار بأمن إسرائيل.

وورد في لائحة الاتهام أنه سلم منذ 2012 حين كان يقيم في نيجيريا، معلومات حول مواقع منشآت تضم أجهزة أمنية إسرائيلية وأسماء مسؤولين. ونشر جزء من لائحة الاتهام في حين فرض القضاء رقابة على نشر الباقي. وقالت وسائل الإعلام، انه تقرر التعتيم على نحو خمسين مادة في لائحة الاتهام لأسباب أمنية، وهي تتعلق بكيفية حصول سيغيف على المعلومات التي سلمها للايرانيين وبالمهام التي كُلف بها. وصرحت المدعية العامة غيئولا كوهين للصحافيين، أنه من الصعب عدم الإقرار بخطورة هذه القضية المتعلقة بوزير سابق متهم بالتجسس لحساب إيران.