المصدر: الجزائر- وكالات

سلّم 3 إرهابيين أنفسهم، أمس، للسلطات العسكرية بتمنراست جنوب الجزائر، وتم استرجاع ثلاثة مسدسات رشاشة وذخيرة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه «في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل جهود مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي، سلّم ثلاثة إرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية بتمنراست/‏ن.ع.6. يتعلق الأمر بكل من: المسمى «لنصاري الطيب»، المدعو «أبو حمزة»، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012، و«لقصير أحمد»، المدعو «شرف الدين»، الذي التحق أيضاً بالجماعات الإرهابية سنة 2012، و«سكوني محمد«، المدعو «أبو يحيى»، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014. وأوضح البيان أن هذه العمليات مكنت كذلك من استرجاع ث3 مسدسات رشاشة و8 مخازن ذخيرة مملوءة».