حركة الملاحة البحرية تنفر من موانئ قطر

المصدر: دبي - وكالات

تراجعت حركة الملاحة البحرية (عدد السفن وحمولتها) القادمة إلى موانئ قطر خلال مايو الماضي، مقارنة مع الشهر السابق له، والفترة المقابلة من 2017.

ويبلغ عدد الموانئ القطرية المستقبلة حركة السفن، 5 موانئ هي: ميناء حمد، وميناء الدوحة، وميناء مسيعيد، وميناء الرويس، وميناء حالول.

وأظهرت معطيات تقرير صادر أمس عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطري، أن عدد السفن القادمة لميناء الدوحة تراجع بنسبة 11.1% خلال مايو الماضي، مقارنة مع الشهر السابق له، حسب ما نقل موقع «بوابة العين».

كذلك، تراجعت حمولة السفن القادمة للميناء خلال الفترة نفسها، بنسبة 79.2%، بينما تراجعت بنسبة 92.5% مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017.

وبلغت حمولة السفن القادمة لميناء الدوحة، نحو 21 ألف طن، مقارنة مع 101 ألف طن في أبريل 2018، و283 ألف طن في الفترة المقابلة من 2017.

وقامت كل من السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو الماضي بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وتراجع عدد السفن القادمة إلى ميناء مسيعيد بنسبة 5.8% على أساس شهري، و3.6% على أساس سنوي إلى 162 سفينة.

وهبطت حمولة السفن القادمة في مايو الماضي بنسبة 2.5% على أساس شهري، و7.2% على أساس سنوي، إلى 2.233 مليون طن.

وانسحب التراجع على حركة الملاحة في ميناء حالول خلال مايو الماضي، بنسبة 16.7% على أساس شهري، و44.4% على أساس سنوي إلى 5 سفن فقط.

وتراجعت حركة الملاحة في ميناء حمد في مايو الماضي بنسبة 10.6% على أساس شهري، إلى نحو 169 سفينة وصلت الميناء.