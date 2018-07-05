عاهل البحرين: نشكر الإمارات على دعم استقرارنا المالي

المصدر: المنامة - بنا

أشاد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمواقف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لدعمهم تعزيز استقرار الأوضاع المالية في مملكة البحرين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن ذلك جاء خلال استقبال العاهل البحريني، أمس، سفير دولة الإمارات الشيخ سلطان آل نهيان، وسفير المملكة العربية السعودية لدى البحرين عبد الله آل الشيخ، والقائم بأعمال سفير دولة الكويت عبد الله الشطي.

وأشار العاهل البحريني إلى الروابط التاريخية الراسخة التي تجمع الدول الشقيقة بمملكة البحرين، وتأكّدت في أكثر من محطة، لتعكس الحرص على توطيد عرى هذه العلاقات الأخوية، انبثاقاً من الإيمان بوحدة المصير المشترك الذي يجمعها.