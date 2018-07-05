الإمارات قدمت 1.68 مليار دولار لدعم القضية الفلسطينية

المصدر: Ⅶالقاهرة - البيان، وكالات

جدد وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي خلال مشاركته في أعمال اللجان الدائمة للبرلمان العربي، التي عقدت في القاهرة، موقف الدولة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مستعرضاً المجهودات التي تبذلها الدولة للحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس المحتلة، ولفت الوفد خلال اجتماعات لجان البرلمان العربي إلى انه وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أعلنت الإمارات عن تقديم حزمتين من المساعدات لدعم الشعب الفلسطيني، الأولى بقيمة 74 مليون درهم « 20 مليون دولار»، ستخصص لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، والثانية بقيمة 184 مليون درهم « 50 مليون دولار»، لصالح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، فضلاً عن دعم برامج وكالة «الأونروا» في قطاع غزة، مؤكداً أن المساعدات الإماراتية خلال فترة الخمس سنوات الماضية «2012-2017» بلغت 1.68 مليار دولار.

وقدم الوفد رؤية الدولة حيال القضايا التي تم مناقشتها والتي تتعلق بالتكامل الاقتصادي العربي، وتيسير التجارة والاستثمار في العالم العربي، وتطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، وما تقوم به ميليشيا الحوثي الانقلابية خاصة تجنيد الأطفال القسري واستخدامهم كدروع بشرية وإجبارهم على المشاركة في الأعمال العسكرية، والتقارير والبيانات المغلوطة من بعض المنظمات الإقليمية والدولية عن حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، فضلاً عن المساعدات الإنسانية والإنمائية التي تقدمها دولة الإمارات.

وضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية كلاً من: خالد علي بن زايد الفلاسي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وجاسم عبدالله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ومحمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وعائشة سالم بن سمنوه عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، بالبرلمان العربي.

وترأس خالد علي بن زايد الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للبرلمان العربي، الاجتماع الرابع للجنة، الذي ناقش مذكرة الأمانة العامة حول متابعة تنفيذ تكليفات اللجنة في اجتماعها الرابع وما انبثق عنها من قرارات في الجلسة العامة.

وأكد خالد بن زايد أن اللجنة خرجت بعدد من القرارات من أبرزها: اعتماد مشروع خطة عمل اللجنة لدور الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي مع وجود بعض التعديلات، والموافقة على إدراج تقرير اللجنة المصغرة المعنية بدراسة مقترح تشريع قانون استرشادي لتحقيق الأمن الغذائي وإحالته إلى مكتب البرلمان لإدراجه ضمن خطة عمل اللجنة، والموافقة على تقرير اللجنة المصغرة المعنية بدراسة تشريع قانون استرشادي لجذب رؤوس الأموال العربية للعالم العربي وإحالته إلى مكتب البرلمان لإدراجه ضمن خطة عمل اللجنة.

من ناحيته قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الدول العربية تخوض معركة دبلوماسية من أجل إثبات الحقوق الفلسطينية وعزل القرار الأميركي بشأن القدس. وأكد أبو الغيط في الجلسة الختامية للبرلمان العربي التي انطلقت أعمالها أمس أن الجامعة تجري حالياً الاتصالات اللازمة من أجل الإسراع بتشكيل لجنة تحقيق في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة المحتل منذ أواخر مارس الماضي.

وأشار إلى نجاح الجانب العربي في استصدار قرار مهم من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 يونيو الماضي بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني مضيفاً أنه «القرار الأول من نوعه في هذا الباب ويعد استكمالاً لقرار الجمعية العامة الذي اعتمدته في ديسمبر الماضي بشأن القدس».

من جهته أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، أنهم سيستمرون في العمل على دعم الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

وقال السلمي، إن «شعار هذه الدورة هو القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين، والبرلمان وضع 3 خطط عمل من أجل فلسطين من بينها التصدي للتغلغل الإسرائيلي في أفريقيا، ومواجهة قرار أميركا الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي». وأشار إلى «وضع البرلمان في هذه الدورة خطة لرفع السودان من قائمة الإرهاب الأميركية، وسوف تعرض على الجلسة العامة للتصديق عليها وبدء تنفيذها».