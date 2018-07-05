السعودية ترصد وتعيد تجاوزات بـ8 مليارات ريال لخزينة الدولة

المصدر: الرياض - واس

تمكن ديوان المراقبة في السعودية من رصد تجاوزات مالية بقيمة 8 مليارات و300 مليون ريال، وإعادتها لخزينة الدولة، من خلال الكشف عن صرف مبالغ من قبل بعض الجهات الـمشمولة برقابة الديوان دون سند نظامي، أو عدم متابعة تحصيل بعض الإيرادات الـمستحقة للخزينة العامة للدولة، وتفويت بعـض الحــقـوق بما يخــالف مقتضى الأنظمة والتعليمات.

وصدرت موافقة خادم الحرمين الـشـريفـين الملك سلمان بن عـبـدالعزيز آل سعود على صرف مكافأة تشجيعية مقدارها عشرة ملايين ريال، لــ353 من منسوبي ديـوان المراقــبـة العـامة، وذلك لتميزهم الـمهني في تنفيذ مهامهم وأعمالهم الرقابية خلال العام المالي 1438/ 1439هـ. وتأتي هذه الخطوة كدعم قوي للنتائج الإيجابية التي حققها الديوان في الأنشطة الرقابية الـمتعددة التي يمارسها.