العراق يبدأ عملية عسكرية لمطاردة خلايا «داعش»

المصدر: Ⅶبغداد - عراق أحمد

أطلقت القوات العراقية بالتنسيق مع البيشمركة الكردية، أمس، عملية عسكرية واسعة للقضاء على خلايا تنظيم داعش في وسط البلاد بين طريق ديالى - كركوك والحدود الإيرانية، وفق بيان رسمي. وأعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي العميد يحيى رسول في بيان، انطلاق عملية ثأر الشهداء إشراف وتنسيق قيادة العمليات المشتركة قطعات الجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع والحشد الشعبي وشرطة ديالى وصلاح الدين، وبتنسيق مع قوات البيشمركة وبإسناد القوة الجوية وطيران الجيش وقوات التحالف الدولي، مشيراً إلى أنّ العملية تهدف لتطهير المناطق الكائنة شرق طريق ديالى - كركوك.

بدوره، قال قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي، إن قوات مشتركة من الجيش والشرطة انطلقت في عملية عسكرية واسعة لتعقب ومطاردة خلايا داعش وتدمير أوكارها في مناطق حمرين، ضمن قاطع المسؤولية، بين كركوك وطوزخورماتو وكفري شمالي ديالى، موضحاً أنّ العملية انطلقت من خمسة محاور وبغطاء جوي، لتحقيق أهدافها وللقضاء على أية بقايا للمجاميع المتطرفة وتأمين مناطق المسؤولية بشكل كامل.

من جهته، أفاد المكتب الإعلامي لفرقة الرد السريع، بأنّ فرقة الرد السريع تتحرك باتجاه الجبال والهضاب شرق طوزخورماتو لمطاردة العصابات الإرهابية التي تعمل على خطف المدنيين وصولاً إلى التماس مع البيشمركة.

إلى ذلك، أكّد مسؤول الفرع 16 للاتحاد الوطني الكردستاني في طوزخورماتو، ملا كريم شكور، بدء القوات العراقية عملية عسكرية ضد خلايا داعش على الطريق الذي يربط كركوك مع طوزخورماتو وكفري، مشيراً إلى أن قوات البيشمركة غير مشاركة في العملية إلا أنّ هناك تعاوناً من خلال غرفة عمليات مشتركة، وأوضح أن القوات العراقية التي تشارك في العملية تتألف من الشرطة والجيش والحشد العشائري وقوات الرد السريع، لافتاً إلى أن الحشد التركماني غير مشارك في العملية.

وكشف مصدر في قيادة فرقة الرد السريع، عن أنّ بداية العملية العسكرية شرقي صلاح الدين أسفرت عن اكتشاف عشر مضافات لعناصر داعش وأربعة أحزمة ناسفة شرقي صلاح الدين، مشيراً إلى أنّ العملية انطلقت باتجاه المنطقة الجبلية المحاذية لقضاء طوزخورماتو، وتمّ تطهير منطقة واسعة من الجبل.

مقتل قيادي

على صعيد متصل، قتل قيادي بارز في تنظيم داعش بضربة جوية نفذتها طائرات التحالف الدولي في محافظة الأنبار. وقالت قيادة عمليات الأنبار، في بيان، أمس، إنّ طيران التحالف الدولي دمّر عجلة لعصابات داعش شرق الطريق الرابط بين الكيلو 160 وناحية النخيب شرق قرية الكسرة. وأضافت قيادة عمليات الأنبار، أنّ الضربة أدّت لمقتل قيادي بارز في التنظيم الإرهابي كان يستقل العجلة.