المصدر: القاهرة - وكالات

قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المصري، المستشار عمر مروان، ان بلاده تحقق نجاحا اقتصاديا، وتمكنت من القضاء على 90% من الإرهاب. وأضاف الوزير مروان في مقابلة أجرتها معه وكالة "سبوتنيك الروسية": "لا شك أن ثورة 30 يونيو، قلبت موازين القوى في المنطقة، ودمرت المخطط الذي كان ينتوى تنفيذه على أرض مصر ودول مجاورة، وبالتالي بدأوا يصدرون لنا ما يستنزفنا ماديا، وحاولوا استقطاع أي أرض ليعلنوا سيطرتهم عليها ، ولكنهم نسوا أن مصر غير أي بلد آخر، فاستطعنا أن نقضي بنسبة أكثر من 90% على الإرهاب".

وتابع: "قريبا جدا سنعلن القضاء على الإرهاب نهائيا من على أرض سيناء". وحول بيان الحكومة المصرية الجديدة الذي قدمته أمس أمام مجلس النواب، قال الوزير: أؤكد للجميع أن بيان الحكومة واقعي، وليس مجرد طموحات.