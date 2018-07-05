88 اعتداء إسرائيلياً على المقدسات في يونيو

المصدر: Ⅶ رام الله - وكالات

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ يوسف ادعيس، أمس: إن مجمل الانتهاكات واعتداءات الاحتلال على سائر المقدسات ودور العبادة والمقامات، بلغت خلال شهر يونيو الماضي 88 اعتداءً.

وأضاف ادعيس في بيان صحافي: «إن المسجد الأقصى تعرض إلى 27 عملية اقتحام وتدنيس، فيما مُنع الآذان في المسجد الإبراهيمي 45 مرة، إضافة إلى الاعتداءات على مقبرة باب الرحمة، وعلى الحراس وسدنة المسجد الأقصى، واقتحام قبر يوسف بنابلس، وقانون منع الآذان... وغيرها.

وشهد شهر يونيو الماضي، هجمة شرسة للاحتلال، استمرت طوال الشهر على مقبرة باب الرحمة، من اقتطاع أجزاء منها وتسييجها، وتدنيسها ونبش للقبور، ووضع أسوار وحواجز حديدية لفصل الجزء الذي اقتطعته من المقبرة، وصادرته لصالح إنشاء مشاريع تهويدية ومسارات تلمودية تخدم خرافة الهيكل المزعوم.

وبيّن الوزير أن قوات الاحتلال هاجمت المصلين الصائمين المعتكفين في المسجد الأقصى المبارك، تزامناً مع اقتحام المستوطنين لساحاته، واعتدت عليهم بالضرب، ونصبت طواقم تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي منصة مراقبة جديدة في محيط باب العمود، ليرتفع عددها إلى 4 منصات للمراقبة في حملتها لإحكام السيطرة الأمنية المطلقة، وما تسمى بلدية القدس العبرية، ومؤسسات تابعة للاحتلال.

وتطرق إلى افتتاح مهرجان "الأنوار" التهويدي السنوي للعام العاشر على التوالي، تحت غطاء "الفن والموسيقى"، في محاولة لإضفاء طابع يهودي تلمودي على أسوار القدس القديمة.