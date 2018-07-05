عسكر: الميليشيا قتلت وأصابت 4993 امرأة في اليمن

المصدر: Ⅶ جنيف- سبأنت

نظمت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، أمس، في النادي السويسري للصحافة بمدينة جنيف، بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ندوة إنسانية تحت شعار «كيف ننقذ ونحمي النساء والأطفال في الأزمة اليمنية».

واستعرض وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، في الندوة، انتهاكات ميليشيا الحوثي للطفولة واستمرارها في ارتكاب الانتهاكات الستة الجسيمة بحق الأطفال والمتمثلة في القتل والتشويه وتعرضهم للإصابة والتجنيد واستخدامهم جنوداً في الهجمات العسكرية، والاختطاف ومهاجمة المدارس والمستشفيات والحرمان من المساعدة الإنسانية للأطفال والعنف الجنسي ضدهم.

وأكد الوزير أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ما تزال مستمرة في زراعة الألغام المضادة للأفراد والمحرمة دوليا، مشيراً الى أن الميليشيا زرعت الألغام المتفجرة والفردية والمموهة والارتجالية متنوعة الأغراض والأهداف وبأشكال وألوان وأحجام مختلفة تأخذ نفس طبيعة الأرض والمكان الذي تزرع فيها، مما يؤدي إلى صعوبة اكتشافها وأدت الى مقتل المئات من المدنيين اغلبهم نساء وأطفال.

قتل وعنف

ولفت الوزير عسكر إلى العنف الذي تمارسه الميليشيا ضد المرأة والانتهاكات، منوهاً ان الميليشيا مارست ضد النساء القتل والإصابة والامتهان والعنف الجنسي والمعنوي والاحتجاز والاعتقال والتهجير القسري والنزوح والاعتداء على الوقفات النسوية، موضحاً ان الميليشيا الحوثية قتلت 814 امرأة وأصابت 4179 منذ سبتمبر 2014 وحتى مايو 2018.

وتطرق الى مقتل الناشطة الحقوقية وعضو فريق الرصد في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان رهام البدر، واستعرض فيلما قصيرا عن الشهيدة رهام البدر التي قتلت برصاص قناص حوثي وهي ترصد الانتهاكات.

وأشاد الوزير عسكر بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في جهودهم في إغاثة اليمن، سواء الغذائية والصحية والطبية والتعليمية والحماية وآخرها مشروع نزع الألغام (مسام) الذي دشنه المركز مؤخرا بأربعين مليون دولار.

جهود سعودية

وفي الندوة استعرض مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن صالح المعلم ما قامت به المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان من خلال البرامج والمشروعات الإنسانية التي وصلت إلى 439 برنامجاً متنوعاً في الدول المنكوبة حول العالم من خلال الشركاء الأمميين والدوليين والمحليين.

وأشار المعلم إلى الوضع الإنساني في اليمن وما قام به المركز من تقديم 269 مشروعاً إنسانياً استهدفت جميع المحافظات اليمنية، وتطرق للمبادرة الإنسانية ومنها مشروع نزع الألغام في اليمن «مسام» الذي دشنه المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.