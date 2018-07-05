تدشين المرحلة الثانية من العام التدريبي العسكري في أبين

المصدر: أبين - سبأنت

دشّن محافظ أبين اللواء الركن أبوبكر حسين سالم، أمس، ومعه رئيس هيئة العمليات للقوات المسلحة اللواء الركن ناصر محمد بارويس، بدء المرحلة الثانية من العام التدريبي 2018 للوحدات العسكرية والأمنية في محور أبين.

وتتضمن المرحلة التدريبية الثانية تنفيذ تمرين، الدرس الأول على الأسلحة المتوفرة في الوحدات، وكذلك التدريب على تنفيذ الدروس التكتيكية النظامية للاستعداد القتالي وفحص جاهزية الوحدات الأمنية والعسكرية.

ورحب محافظ أبين برئيس هيئة العمليات للقوات المسلحة ومدير هيئة الرقابة والتفتيش للقوات المسلحة اليمنية، معلناً باسم ضباط وصف قوات الأمن العام وقوات الأمن الخاصة والنجدة والحزام الأمني بدء تدشين المرحلة الثانية للعام التدريبي 2018 من خلال تنفيذ عدد من التمارين على الأسلحة المتوفرة في الوحدات وتنفيذ الدروس التكتيكية النظامية للاستعداد القتالي وفحص جاهزية الوحدة الأمنية والعسكرية.

وقام المحافظ ورئيس هيئة العمليات للقوات المسلحة بزيارة تفقدية إلى فرن اللواء 15 والإطلاع على الخدمة التي يقدمها لجميع المعسكرات والوحدات الأمنية في المحافظة.