المصدر: نواكشوط - محمد الحبيب-رام الله-وكالات

مشاركة

أعلن حزب تكتل القوى الديمقراطية، أحد أكبر أحزاب المعارضة في موريتانيا، مشاركته في الانتخابات النيابية والبلدية والجهوية، التي ستجري مطلع سبتمبر المقبل، وقال رئيس الحزب أحمد ولد داداه، خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس، في العاصمة نواكشوط، إنهم قرروا المشاركة. مشيراً إلى أن عدم المشاركة قد يؤثر في قيادات الحزب التي على اتصال مباشر مع القواعد الشعبية.

وكان حزب تكتل القوى الديمقراطية، يرفض حتى وقت قريب الدخول في أي انتخابات لا يجري التوافق على ترتيباتها، ويبدو أن حزب التكتل اقتنع أخيراً بعدم جدوائية البقاء خارج اللعبة السياسية والتغريد وحيداً، وذلك بعد أن قرر معظم الأحزاب المعارضة الأخرى، المشاركة في الانتخابات المقبلة.

رواتب

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، أمس: إن القيادة ستواصل دفع رواتب الأسرى، وأسر الشهداء والجرحى، رغم قرار سلطات الاحتلال باقتطاع مخصصاتهم من عوائد ضرائب السلطة الوطنية.

وأضاف عريقات خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة رام الله، أن القرار الإسرائيلي يعني بأن حكومة نتنياهو، تعتبر أن السلطة الوطنية الفلسطينية لم تعد قائمة، مؤكداً أن القيادة وجدت لخدمة شعبنا، ولن تسمح لأي جهة كانت بابتزازها، وخاصة في أموالها.

وأشار إلى أن اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء الجرحى، مخالف للمادة 81 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على حث الدول الحاجزة على تحمل مسؤولياتها اتجاه الأسرى وتوفير الرعاية الطبية لهم، وألا تخصم أي شيء من مصاريفهم، وأن تعيل عائلاتهم.