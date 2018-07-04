الرئيس المصري يستقبل وفداً وزارياً من الدولة

المصدر: وام

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم وفدا وزاريا من دولة الإمارات ضم كلا من معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وجمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية.

ونقل أعضاء الوفد الوزاري الإماراتي للرئيس المصري تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. معربين عن اعتزاز الإمارات بالعلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربط بين الدولتين والشعبين الشقيقتين.

ورحب الرئيس المصري بأعضاء الوفد الوزاري الإماراتي وحملهم تحياته لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. وعبر عن مشاعر الود والأخوة التي تكنها مصر لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " .. وأشاد بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين مؤكدا حرص مصر على مواصلة الارتقاء بأطر التعاون المشترك مع الإمارات في شتى المجالات.

ونوه الرئيس المصري إلى أن الهدف الأساسي لأي مشروع قومي عربي هو زيادة الوعي وبناء قدرات المواطن العربي للتصدي للتحديات المتنامية التي تواجه المنطقة العربية.. مشيرا إلى أهمية المبادرات والأفكار غير الاعتيادية واكتشاف المواهب والنابغين لتحقيق التفوق في سباق الابتكار والإبداع باعتبارهما السبيل الأهم للتنمية الشاملة والمستدامة.

وشدد على حرص مصر على مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي يتضمن إصلاح وتطوير الجهاز الإداري للدولة بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطن المصري وتعزيز جودة الحياة والارتقاء بمستواها في مصر.

وأشاد أعضاء الوفد الإماراتي بجهود مصر لتعزيز الاستقرار والسلام في العالم العربي .. مؤكدين حرص الإمارات على مواصلة تطوير وتعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات خاصة في مجال إصلاح وتطوير العمل الحكومي مشيرين في هذا الصدد إلى مشاركتهم في مؤتمر مصر للتميز الحكومي الذي أختتم اليوم.

وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة لاسيما تبادل الخبرات وقصص النجاح في مؤسسات العمل الحكومي عبر التعاون الفاعل لإيجاد حلول مبتكرة لتعزيز وتطوير العمل الحكومي.

وأشاد أعضاء الوفد الإماراتي بتميز مصر في مجال برمجيات الحاسب الآلي وكونها دولة رائدة في هذا المجال.