«الشعبة الإماراتية» تشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي

المصدر: دبي - البيان

شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي أعضاء البرلمان العربي في أعمال اللجان الأربع الدائمة التابعة للبرلمان، وهي: لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.

والتي عقدت أمس بالقاهرة تحضيرا لجلسة البرلمان العامة والمقررة اليوم، والتي ستناقش قضايا تعنى بتعزيز الروابط العربية في القطاعات الاقتصادية والتعليم العالي وحقوق الإنسان وفي مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، بما يدفع جهود التنمية قدما ويحقق تطلعات الدول والشعوب العربية.

يضم وفد الشعبة البرلمانية كلاً من خالد علي بن زايد الفلاسي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وجاسم عبدالله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ومحمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وعائشة سالم بن سمنوه عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.

وأكدت عائشة بن سمنوه أن اللجنة المعنية بإعداد قانون استرشادي عربي للتعليم العالي والبحث العلمي ناقشت، التحضير لمؤتمر التعليم العالي والبحث العلمي الذي يضم الأبحاث والتجارب العلمية والابتكارات العربية والذي من المقرر أن يعقد في مصر. من جانبه أكد جاسم النقبي أن الاجتماع الثالث عشر للجنة الفرعية لحقوق الإنسان ناقش بندا واحدا تناول طرح مشروع رؤية برلمانية حول تخفيف آثار الحروب والصراعات على حقوق الإنسان والتنمية في العالم العربي. ومن جهته أكد خالد علي بن زايد الفلاسي أن اللجنة المعنية بالدول العربية الأقل نماء ناقشت الإعداد والتحضير لندوة موسعة.القاهرة، د