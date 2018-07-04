مخطّط استيطاني جديد يتضمن بناء 1000 وحدة في القدس المحتلة

المصدر: رام الله - البيان، وكالات

ردّاً على إقرار الكنيست قانوناً يقتطع من الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية مبالغ توازي المخصصات المالية التي تصرفها السلطة لعائلات الأسرى في سجون الاحتلال، شدّدت الرئاسة الفلسطينية، أمس، على أنّ قرار إسرائيل بمثابة إعلان حرب كما دانت جامعة الدول العربية، أمس خطوة الكنيست داعيةً الجهات الدولية والحقوقية للتصدي لهذا القرار.

وقال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان، إن الرئاسة تؤكد رفضها القاطع هذا القرار الخطير، وتعتبره مساساً بأسس العلاقة منذ اتفاق أوسلو وحتى الآن، مشيراً إلى أنّ المضي في تنفيذ هذا القرار ستكون له تداعيات خطيرة، وستكون كل الخيارات الفلسطينية مفتوحة وعلى كل الصعد، ابتداءً من محكمة الجنايات الدولية، ومروراً بمجلس الأمن.

وأضاف أنّ القيادة الفلسطينية ستدرس في اجتماعاتها المقبلة، اتخاذ قرارات مصيرية وتاريخية ستغير طبيعة العلاقات القائمة، لأنّ هذه الخطوة الإسرائيلية تعد هجوماً يستهدف تاريخ الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال.

وختم أبو ردينة، إن المطلوب من الحكومة الإسرائيلية مراجعة مواقفها وقراراتها وتعهّدت الحكومة الفلسطينية بالمضي قدماً في دفع مخصصات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بالرغم من القرار.

وقالت في بيان: «القيادة الفلسطينية لن تتخلى عن الأسرى وعائلات الشهداء، أي خصم من هذه العائدات وتغليفه في إطار قانوني، ما هو إلا قرصنة إسرائيلية وسرقة للأموال الفلسطينية، وتشريع علني لسرقة ونهب أموال شعبنا الفلسطيني، واستهداف لرموزنا الوطنية ورموز الدفاع عن الحرية والكرامة والتصدي للظلم الذي يمثله الاحتلال».

كذب وتضليل

في السياق، طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، دول العالم، بعدم الانجرار وراء روايات الكذب والتضليل الإسرائيلي لقلب الحقائق، فيما يتعلق بصرف رواتب للأسرى. واتهم بيان صادر عن الهيئة، إسرائيل بمحاولة تجريم الحق النضالي الفلسطيني المشروع، لاسيما الهجوم على مخصصات عائلات الشهداء والجرحى والأسرى.

استيطان

إلى ذلك، كشفت الإذاعة الإسرائيلية عن مخطط استيطاني جديد يتضمن بناء ألف وحدة استيطانية في القدس المحتلة. وقالت الإذاعة، إنّ أن لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية تلقت مخططاً لبناء ألف وحدة استيطانية ضمن ستة مشاريع بناء غرب وشرق مستوطنة بسغات زئيف بمدينة القدس المحتلة. ميدانياً، اعتقلت قوات الاحتلال، أمس، 13 فلسطينياً من الضفة الغربية بحجة الاشتباه بمشاركتهم بأنشطة شعبية.

دعوة

قال مسؤول في حركة حماس، أمس، إن مصر وجهت دعوة للحركة لإيفاد وفد من قيادتها لزيارة العاصمة المصرية القاهرة.

وذكر القيادي في حماس طاهر النونو، أن الحركة تلقت دعوة مصرية لزيارة وفد من قيادتها إلى القاهرة للتباحث حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال النونو إن قيادة حركة حماس رحبت بالدعوة، ومن المتوقع أن يتوجه قريباً وفد قيادي إلى القاهرة تلبية للدعوة المصرية.

وأضاف القيادي في حماس طاهر النونو، أنه من المتوقع بحث ملفات عدة خلال الزيارة؛ منها الوضع الفلسطيني الداخلي وأوضاع قطاع غزة وآخر المستجدات والتطورات السياسية. غزة - د.ب.أ