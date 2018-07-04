ميليشيا الحوثي تختطف صحافياً يمنياً في صنعاء

المصدر: صنعاء ـ سبأنت

اختطفت ميليشيا الحوثي الإيرانية، أمس، الصحافي بوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عبدالسلام الدعيس، من منزل أحد أقاربه بحي شملان بصنعاء واقتادته الى مكان مجهول بعد أيام من المطاردة غير معروفة الأسباب.

وبحسب مصادر لـ«سبأ» فإن مجموعة مسلحة من خمسة أشخاص على متن سيارة سوزوكي وصلوا الى المنزل الذي كان متواجدا به ليقوموا باختطافه قبل أن يصادروا هاتفه المحمول وحاسوبه الشخصي واقتادوه إلى مكان مجهول دون إبداء أي أسباب ولا يعرف أحد مصيره حتى اللحظة.

وحملت قيادة وكالة الأنباء اليمنية، ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة الزميل الدعيس، داعية نقابة الصحافيين والاتحاد الدولي للصحافيين للضغط على الميليشيا لإطلاق سراحه وإعطائه الرعاية الصحية اللازمة، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات القمعية ضد الصحافة والإعلام لن تزيد الجميع إلا إصرارا على مواجهة الإرهاب الميليشياوي لهذه الجماعة الهمجية.

وعمل الدعيس لسنوات محررا أول للشؤون الاقتصادية بوكالة الأنباء قبل ان ينتقل للعمل مديرا عاما للإعلام في رئاسة الوزراء منذ 2010 حتى انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة أواخر 2014.