السعودية تقاضي «بي إن سبورت» القطرية

المصدر: ■ الرياض - وكالات

حرّكت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية دعوى جزائية، أمس، ضد شبكة «بي إن سبورت» القطرية، وأكدت الهيئة في بيان لها أن الشبكة ارتكبت عدداً من الممارسات المخالفة لنظام المنافسة.

وجاء في البيان «تنوّه الهيئة العامة للمنافسة إلى أنه من منطلق اختصاصها في تطبيق نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 25) وتاريخ 4/ 5/ 1425 ودورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، وما تضطلع به من مهام ومسؤوليات لمكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة المشروعة:

أن تشير إلى أن مجموعة قنوات «بي إن سبورت» ارتكبت عدداً من الممارسات المخالفة لنظام المنافسة منذ عام 2016، وقد ثبت للهيئة استغلال مجموعة «بي إن سبورت» لوضعها المهيمن بإلزام الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا عام 2016 بعدة مخالفات».

وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة وافق على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد الناقل الحصري للمونديال.