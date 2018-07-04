المعارضة القطرية: عقوبات دولية في انتظار أجهزة تميم

المصدر: ■ دبي - البيان

ناشد ائتلاف المعارضة القطرية الشبابَ القطري عدم الوقوع في أفخاخ النظام، في محاولة استقطابهم وتوظيفهم في الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لتميم.

مشيراً إلى أن تنظيم الحمدين يحاول إغراء القطريين الشرفاء من خلال وعود واهية وتقديمات مزيفة، في حال التحقوا بمؤسساته القمعية، لافتاً إلى أن أجهزة النظام القطري ستكون في المستقبل القريب عرضة لأقسى العقوبات الدولية، بعد أن ثبت وبالدليل القاطع إسهامها في نشر الإرهاب والتطرّف في المنطقة.

وكتب الائتلاف في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:

«يناشد ائتلاف المعارضة القطرية الشباب القطري عدم الوقوع في أفخاخ النظام في محاولة استقطابهم وتوظيفهم في الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لتميم، فمع تراجع إقبال شبابنا على هذا النوع من الوظائف يحاول النظام إغراء القطريين الشرفاء من خلال وعود واهية وتقديمات مزيفة في حال التحقوا بالمؤسسات القمعية المتحكمة بمجتمعنا». وأضاف الائتلاف في تغريدة أخرى:

«هذه الأجهزة والمؤسسات ليست إلا حكراً على المحظيين عند تميم، وحلقته الضيقة وضباط أردوغان إن كانوا عسكريين أو عناصر أمنية واستخباراتية، لقد أصبح هؤلاء المحظيون والمرتزقة يتحكمون بشبابنا الذين انخدعوا وتوظّفوا سابقاً في هذه الكيانات، وهم يعانون يومياً من الظلم والتفرقة وغياب أدنى معايير المهنية».

وأردف ائتلاف المعارضة القطرية: «يا شباب قطر أجهزة النظام القطري، إن كانت أمنية أو مالية، كلها ستكون عرضة في المستقبل القريب لأقسى العقوبات الدولية، بعد أن ثبت بالدليل القاطع أنها تساهم في نشر الإرهاب والتطرّف في المنطقة».

انتهاكات الحمدين

إلى ذلك، شدّد المعارض القطري سلطان بن سحيم على أن انتهاكات تنظيم الحمدين عبر نشر خصوصيات أسرته لن توقفه عن نصرة أهله وشعبه، مشيراً إلى أن ما يفعله النظام القطري يُثبت خسته وانحطاطه.

وكتب سلطان بن سحيم في تغريدة على «تويتر»: «بعد انتهاك منزلي.. يظن النظام الجائر بنشره خصوصيات أسرتي سيضرني، لا والله، لن يوقفوني عن نصرة أهلي وشعبي فكل ما يفعلونه يثبتون معه خستهم وانحطاطهم، سأبقى شوكة في أعناقهم حتى يزول نظامهم».



وأضاف في تغريدة أخرى: «ضحّينا بالغالي والنفيس من أجل وطننا، ارتضينا بحرب جائرة نصرة لشعبنا، فهل يظن النظام الغادر أننا نستبعد انحطاطهم؟! سنمضي في مقاومتهم دون أن نسايرهم في خستهم ونذالتهم، فهذه ليست من شيمنا في قطر».