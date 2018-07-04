«سيناء 2018» تدمّر المئات من أوكار الإرهابيين وتصادر أسلحة

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في مصر، أمس، عن اكتشاف عدد من الأنفاق ومصادرة أسلحة وتفكيك ألغام واستهداف إرهابيين ضمن عملية «سيناء 2018»، ضد الجماعات المتطرّفة.

وذكر البيان رقم 25 للجيش المصري، أن قواته تمكنت من القضاء على ثلاثة متطرّفين بحوزتهم بندقية آلية وكمية من الذخائر، واعتقلت 59 شخصاً من المشتبه بهم بشمال ووسط سيناء. وأكد البيان أن الفرق الهندسية للجيش اكتشفت 10 عبوات ناسفة زرعتها الجماعات الإرهابية لاستهداف القوات المصرية في مناطق العمليات، وقامت بتفجيرها.

كما أسفرت العمليات عن إصابة مجند أثناء الاشتباكات مع العناصر الإرهابية، واستشهاد مدنيين نتيجة لانفجار عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف قوات المداهمات على محاور التحرك.

وأشار الجيش المصري إلى تدمير 285 ملجأً ووكراً ومخزناً للمسلحين، عثر بداخلها على ملابس عسكرية وصواريخ هاون وكمية من الذخائر و200 كغم من المتفجرات وأجهزة اتصال لاسلكي.

ودمّر الجيش نقطة لتخزين الوقود ومخزناً وورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية، خلال أعمال التمشيط والمداهمة، كما دمر عربة مفخخة كانت معدة لاستهداف الجيش.

في السياق، استهدفت القوات الجوية المصرية خمس عربات ومخزناً للاحتياجات الإدارية للجماعات الإرهابية شمالي سيناء، كما دمر الجيش 12 عربة يستخدمها المسلحون في مهاجمة النقاط الأمنية. وقالت القوات المسلحة المصرية في بيان، إن العملية الشاملة أسفرت على مدار الأيام الماضية عن تحقيق نجاحات كبيرة في إطار الجهود المستمرة للقضاء على الإرهاب، وتجفيف منابعه على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية.

إلى ذلك، ضبطت القوات المصرية عربة تقل 3 أفراد وبداخلها 17 كيساً كبيراً بها 320 لفافة من مادة الهيروين المخدر، تقدر بحوالي نصف طن، كما عثر بحوزتهم على كمية من العملات الأجنبية.

وتمكن أفراد حرس الحدود من ضبط 120 بندقية خرطوش وذخائر ونظارات ميدانية، و1928 كيلو غراماً من مادة الحشيش المخدر، و3 ملايين قرص مخدر و66 قطعة ذهبية و8 عربات دفع رباعي تستخدم للتهريب. وفى نطاق الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، ضبطت القوات المسلحة المصرية 11 عربة ودراجتين ناريتين تستخدم في أعمال التهريب.

كما ضبطت 279 كيلو غراماً من البانغو و9700 قرص مخدر. وذكر بيان الجيش أن العمليات «أسفرت عن إصابة مجند أثناء الاشتباكات مع العناصر الإرهابية، ومقتل فردين مدنيين، نتيجة لانفجار عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف قوات المداهمات على محاور التحرك». القاهرة - وكالات