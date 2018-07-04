السعودية تستعد لاستقبال مليوني حاج من 80 دولة

المصدر: جدة - واس

أكدت المملكة العربية السعودية أنها ترحّب باستقبال الحجاج من مختلف الجنسيات والمذاهب والأعراق من شتى أقطار العالم.

وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة د. عصام بن سعيد إن «مجلس الوزراء تطرق إلى إنهاء وزارة الحج والعمرة ترتيبات قدوم نحو مليوني حاج من أكثر من 80 دولة لموسم حج هذا العام».

وأكد المجلس أن «حكومة المملكة ترحّب باستقبال حجاج بيت الله الحرام من مختلف الجنسيات والمذاهب والأعراق من شتى أقطار العالم».

وأضاف الوزير أن المملكة «تسخّر كل الإمكانيات البشرية والمادية لرعاية الحجاج، وتسعى لتقديم أفضل الخدمات التي تعينهم على أداء حجهم منذ لحظة قدومهم حتى مغادرتهم».