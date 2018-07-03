الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينياً ويهدم منزلاً في الضفة المحتلة

المصدر: وام

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 13 فلسطينيا من الضفة الغربية بحجة الاشتباه بمشاركتهم بأنشطة شعبية.

وفي مخيم الدهيشة قرب بيت لحم اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال قبل تنفيذها حملة اعتقالات داخل المخيم.

وهدم سلطات الاحتلال منزلا في قرية بتير غرب بيت لحم.

كما كشفت الإذاعة الإسرائيلية اليوم عن مخطط استيطاني جديد يتضمن بناء ألف وحدة استيطانية في القدس المحتلة.

وقالت الإذاعة أن لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية تلقت مخططا لبناء ألف وحدة استيطانية ضمن ستة مشاريع بناء غرب وشرق مستوطنة بسغات زئيف بمدينة القدس المحتلة.