المصدر: القامشلي - أ.ف.ب- اسطنبول - د.ب.أ

وجود مستمر

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية التركية، حامي آقصوي، إنّ الوجود التركي في عفرين شمالي سوريا سيستمر بعض الوقت لمواصلة تنميتها. وأضاف: «الحياة عادت إلى طبيعتها في عفرين، لكن وجود تركيا في المنطقة يستمر لبعض الوقت لمواصلة العمل على تنمية المنطقة»، حسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية للأنباء. وأشار آقصوي أن أكثر من 140 ألفاً من سكان عفرين عادوا ليستقروا في منازلهم، لافتاً إلى أنّ تركيا بدأت بشكل تدريجي تسليم بعض المهام للمجلس المحلي الذي أسسه أهل عفرين، الذي يضم شخصيات من جميع مكونات المنطقة من الأكراد والتركمان والعرب. ولفت إلى أن تركيا تواجه حملات تشويه من خلال موضوع عفرين.

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زار اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي مدينة منبج شمالي سوريا أمس التي كادت أن تشهد مواجهة بين واشنطن وأنقرة في وقت سابق من هذا العام. وقام ليندسي غراهام من جنوب كارولاينا وجين شاهين من نيوهامشر بجولة في المدينة مع عناصر من مجلس منبج العسكري. وصرح شرفان درويش الناطق باسم المجلس بأن «الهدف من الزيارة رؤية الوضع الأمني في منبج». ويرتبط المجلس بقوات سوريا الديمقراطية، تحالف من مقاتلين أكراد وعرب تمكنوا من طرد تنظيم داعش من منبج في 2016 بمساعدة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.